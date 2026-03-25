Portonovo da giorni si sta pian piano preparando all’arrivo della stagione estiva. C’è un brulicare di attività ovunque, ristoranti e stabilimenti sono intensamente presi dalle opere di manutenzione in attesa dell’imminente riapertura per le feste pasquali. Una attività che in queste settimane ha interessato anche un tratto di costa molto frequentata, oggetto di forte discussione, anche nelle pagine del nostro giornale, dopo le riprese del film "Il Maestro". Stiamo parlando delle Terrazze dove la Indigo Film realizzò un campo da tennis: per pochissimi minuti di riprese furono abbattuti staccionate ed alberi, smontati giochi per bambini e tavoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo i danni del film. Alberi, staccionate e pedane: così rivivono le "Terrazze"

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