Dopo due anni di chiusura, la riserva di pesca situata tra il ponte dei Carabinieri e il ponte delle Piane, in zona Fabbrica Mobili, è stata riaperta. La riapertura permette nuovamente l'accesso alle aree dedicate alla pesca, ripristinando la possibilità di praticare l’attività nelle acque interessate. La zona era stata chiusa per motivi non specificati e ora torna fruibile ai pescatori.

Come stabilito dal regolamento, l’intera area sarà trota no-kill, a tutela dell’ecosistema e per favorire un modello di pesca attento alla conservazione del patrimonio ittico Dopo due anni di attesa, riapre finalmente la riserva di pesca che si estende dal ponte dei Carabinieri al ponte delle Piane, in zona Fabbrica Mobili. Un tratto molto frequentato dagli appassionati, che torna ora pienamente fruibile grazie all’impegno della cooperativa di Comunità Vivi Premilcuore, guidata dalla presidente Debora Fabbrica, nuovo gestore dell’area a seguito della recente aggiudicazione. La cooperativa si occuperà della gestione quotidiana, della manutenzione e del rispetto del regolamento, con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente fluviale e garantire una pesca sostenibile e responsabile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Dopo due anni d'attesa riapre la riserva di pesca a Premilcuore: torna la magia di Sampei tra le trote fario

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