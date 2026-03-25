Dopo le dimissioni di un sottosegretario alla Giustizia, cresce la richiesta di nominare un nuovo rappresentante che abbia un reale contatto con la realtà delle strutture detentive. In passato, un esponente ha dichiarato di voler impedire ai detenuti di respirare, facendo riferimento a una concezione della pena che nega la dignità umana. Ora si cerca un incarico che possa affrontare concretamente le problematiche carcerarie.

E adesso si nomini un sottosegretario alla Giustizia che faccia finalmente respirare le carceri! Come si ricorderà, il dimissionario Andrea Delmastro si vantava di non lasciar respirare i detenuti, in uno sfoggio della peggiore cultura della pena come annientamento della dignità della persona. Dall’insediamento dell’attuale governo, il sistema penale è diventato sempre più lo strumento della restrizione degli spazi di libertà, della criminalizzazione del dissenso, della persecuzione delle povertà. E il sistema penitenziario è diventato il luogo della neutralizzazione. Un contenitore di corpi chiuso su se stesso, dove lo sguardo della società esterna fa sempre più fatica a penetrare, dove non si costruiscono percorsi di reintegrazione sociale bensì si persegue l’asfissia dell’individuo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo Delmastro, servirebbe un sottosegretario alla Giustizia che tocchi con mano la realtà del carcere

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