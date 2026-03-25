Dopo le tre serate di Battiti Live Spring, piazza Trento e Trieste si prepara a ospitare un nuovo evento musicale intitolato ‘Super Karaoke’. È stato annunciato l’elenco ufficiale degli ospiti vip che parteciperanno alla manifestazione, prevista prossimamente nella stessa piazza. L’evento si inserisce nel calendario di manifestazioni che animano il centro cittadino.

Dopo il successo delle tre serate del Battiti Live Spring, piazza Trento e Trieste è già pronta a tornare protagonista di un nuovo spettacolo musicale. Nelle sere di giovedì 26 e venerdì 27, infatti, Ferrara sarà la sede delle registrazioni di un altro show televisivo di Canale 5: il ‘Super Karaoke’. Un format divenuto famoso negli anni ’90 grazie a Fiorello che tornerà, tra quale settimana, protagonista sul piccolo schermo. A condurre l’edizione 2026 da Listone sarà sempre Michelle Hunziker. L’ingresso per il pubblico sarà sempre gratuito e fino ad esaurimento della capienza: l’inizio dello spettacolo è fissato per le 19.30 (con accesso da corso Martiri della Libertà a partire dalle 18. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Dopo Battiti Live Spring, in piazza arriva ‘Super Karaoke’: l’elenco ufficiale degli ospiti vip

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