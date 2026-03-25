Donzelli mozione di sfiducia su Santanchè | ‘Convinto che farà un passo indietro’

Il leader di un partito ha presentato una mozione di sfiducia contro un ministro, affermando di essere convinto che quest'ultimo farà un passo indietro. Il presidente del Consiglio ha commentato la situazione, sottolineando che si tratta di una posizione che si ripeterà anche in questa occasione. La discussione sulla questione ha coinvolto diversi esponenti politici e ha generato un acceso dibattito in Parlamento.

Il responsabile organizzativo di Fdi, Giovanni Donzelli, a proposito dellamozione di sfiducia su Santanchè, si diceconvinto che la responsabile del Turismo farà un passo indietro.”Non so i tempi e i modi’ delle dimissioni, ma credo, do per scontato che le dimissioni arrivino presto”,queste le parole di Giovanni Donzelli, intercettato dalla stampa fuori Montecitorio. Giovanni Donzelli sul caso Santanchè:“Non ci sono ripercussioni né scossoni nel governo”, “c’è semplicementeMeloniche, parlando con alcune persone,ha scelto di dare un segnale chiaro alla nazione,ovvero quello di non rimanere a governicchiare”.Il responsabile di Fdi ha voluto così rassicurare sulla stabilità dell’attuale governo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Donzelli, mozione di sfiducia su Santanchè: ‘Convinto che farà un passo indietro’ Articoli correlati Leggi anche: Donzelli: “Santanchè? Non si arriverà alla sfiducia. Arriverà il passo indietro” Conte e Schlein, mozione di sfiducia su Santanché: lunedì alla Camera ‘Dopo la sconfitta arrivano i primi addii ma l’opposizione rilancia con una mozione di sfiducia su Santanché. Una raccolta di contenuti su Donzelli mozione di sfiducia su... Temi più discussi: Meloni è una furia poi ferma Nordio intenzionato a dimettersi; Pardini e le sirene di FdI: Non lo tiriamo per la giacca; Governo, ora è crisi: Meloni chiede a Santanché di dimettersi; Meloni irritata con Santanchè: faccia un passo indietro. Si dimettono Delmastro e Bartolozzi. Governo,sfiducia a Santanché lunedì in aula alla Camera ma Fdi attende dimissioni oggiRoma, 25 mar. (askanews) - In Fratelli d'Italia le dimissioni di Daniela Santanchè sono ritenute 'scontate' (Giovanni Donzelli), per ... notizie.tiscali.it Santanchè resiste e la sfida con Meloni rischia di finire in Parlamento: calendarizzata la sfiduciaSantanchè resiste e non si dimette nonostante l'invito di Meloni. La sfida alla premier può finire in Parlamento con la mozione di sfiducia. lanotiziagiornale.it Nel mirino anche Donzelli: le sue deleghe in FdI potrebbero andare ad Arianna Meloni - facebook.com facebook Donzelli: “Santanchè Non si arriverà alla sfiducia. Arriverà il passo indietro”. Di @carusocarmelo e @zamnice26 x.com