A Napoli, due donne sono state travolte e uccise mentre attraversavano la strada. Un video mostra un'auto sfrecciare, con il conducente che utilizza il cellulare. Risultano confermate assunzioni di alcol e cocaina da parte del conducente, che si trovava alla guida di una Mercedes noleggiata. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni e i test tossicologici per accertare le responsabilità.

Non solo alcol, anche cocaina. Era al volante, ma privo di lucidità. Aveva bevuto e aveva sniffato. Poi si era messo al volante, alla guida di una Mercedes presa a noleggio. Ha percorso la città per diversi chilometri in queste condizioni. E non si esclude che sia stato al telefono per diversi minuti, anche perché sono state riscontrate diverse telefonate in entrata e in uscita nelle fasi precedenti lo schianto che ha provocato la morte di due sorelle. Sono questi i tasselli dell’inchiesta a carico del 34enne Giorgio Guarino, sotto accusa per duplice omicidio stradale provocato domenica sera tra corso Garibaldi e piazza Nolana. Oggi l’udienza di convalida del fermo dinanzi al gip Provvisier, l’indagato non è in cella ma agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Donne travolte e uccise a Napoli, il video choc «Alcol, cocaina e cellulare mentre sfrecciava in auto»

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