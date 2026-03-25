Venerdì alle 17:30 si terrà un dibattito nella sala Pignatiello di palazzo San Giacomo dedicato alle donne nel Mezzogiorno. L'incontro si concentrerà sui limiti e le opportunità che caratterizzano il loro ruolo nella regione. L'evento è aperto al pubblico e affronta temi riguardanti le sfide e le possibilità di sviluppo femminile nel sud Italia.

È questo il titolo del dibattito in programma venerdì alle 17 30 presso la sala Pignatiello di palazzo San Giacomo. Il convegno è organizzato da “Asprom”, associazione fondata da Pasquale Tridico, già presidente INPS e attuale parlamentare europeo, e la cui coordinatrice per i fondi europei Lea di Lucchio ci spiega:" Asprom è un'associazione fondata su valori democratici e antifascisti, si ispira ai principi della costituzione italiana e dell'unione europea. Ci proponiamo tra l'altro, di offrire supporto tecnico per l'accesso ai fondi europei e nazionali, aiutando le imprese, le associazioni e le istituzioni del sud a realizzare progetti concreti e mirati ". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Donne nel mezzogiorno: tra limiti e opportunità energie per il cambiamento

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