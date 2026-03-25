Donne in municipio | tutto come 10 anni fa L’aumento delle sindache? Dell’1%

A dieci anni di distanza, la presenza delle donne nelle amministrazioni comunali rimane invariata, con un lieve incremento di circa l’uno per cento delle sindache in carica. Nonostante alcuni miglioramenti nel numero di donne coinvolte nelle istituzioni, la quota di prime cittadine resta ancora molto bassa rispetto alla totalità delle cariche elettive. La situazione attuale mostra una stabilità rispetto al passato recente.

Milano, 24 marzo 2026 – Donne più presenti nella vita delle istituzioni, ma sono ancora poche quelle che indossano la fascia di prime cittadine, nonostante i passi avanti fatti negli ultimi decenni. In occasione degli 80 anni del voto alle donne, Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) ha fatto una fotografia sulla rappresentanza politica nei Comuni, partendo dai dati del ministero dell’Interno e della Ragioneria dello Stato. I numeri. Le donne sindaco nel 2026 sono 1.187 e sono cresciute più di 8 volte in 40 anni: nel 1986 erano 145. In percentuale, restano, però, ancora una piccola parte rispetto ai sindaci: la media italiana è del 15,4% di prime cittadine nel 2025, quella lombarda è del 18,3%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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