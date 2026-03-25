Donazione alla Radiologia di Lanciano in memoria di Loredana vittima di un incidente mentre si recava al lavoro

Una donazione è stata effettuata alla Radiologia dell’ospedale di Lanciano in memoria di Loredana Abbonizio, operatrice socio-sanitaria deceduta alcuni mesi fa in un incidente stradale mentre si recava al lavoro. L’iniziativa è stata promossa per ricordare la sua presenza e il suo impegno presso la struttura sanitaria.

Un carrello per le emergenze è stato consegnato dai famigliari dell'operatrice sociosanitaria dell'ospedale frentano deceduta, lo scorso dicembre, in un incidente stradale sulla Fondovalle Sangro Si tratta della donazione all'Unità operativa complessa di Radiologia dell’ospedale frentano di una nuova apparecchiatura, nello specifico un carrello per le emergenze. La consegna si è svolta in reparto alla presenza dei familiari di Lorendana Abbonizio, del direttore della Radiologia Roberto Vezzaro, della coordinatrice Tsrm Simona Trivilino, della coordinatrice infermieristica Daniela Boldrini e del personale in servizio. All’evento ha preso parte anche Assunta Fagnilli, Saindaco di Quadri, luogo di residenza della oss. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Donazione alla Radiologia di Lanciano in memoria di Loredana, vittima di un incidente mentre si recava al lavoro Articoli correlati Sarno in lacrime per Carmine: l'ultimo saluto al 24enne vittima di un incidente sul lavoroDolore e sgomento, nel pomeriggio, presso la Chiesa di San Francesco d'Assisi di Sarno, dove è stato dato l'ultimo saluto a Carmine Albero, il 24enne... Bambina seguita da un uomo armato mentre si recava a scuola: le insegnanti chiamarono la poliziaBimba inseguita mentre andava a scuola: un uomo con coltello in mano, il secondo episodio in pochi giorni nella zona dei Colli A Bologna, nella zona...