Prosegue, con il passo sicuro e spedito di chi ha saputo conquistarsi l’apprezzamento e la partecipazione di tanti appassionati, 'Note di assaggio – sorsi, discorsi e ascolti d’autore', la rassegna ideata e condotta da Fabrizio Bartelloni e Massimo Monacci che unisce il mondo dei cantautori a quello del vino. Giunta ormai al suo terzo anno e dopo aver esplorato già gran parte della penisola italiana attraverso i suoi cantori e i suoi vitigni, la kermesse rotola, in questo mese di marzo, verso sud, grazie a un incontro dedicato a Domenico Modugno e ai vini della sua regione, la Puglia. Come di consueto, poi, ci penserà il sommelier Monacci, oste del bistrot 'L’Avvelenata – vini e vinili' ad arricchire il viaggio tra note e parole con la presentazione dei tre vini pugliesi proposti in degustazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Domenico Modugno e i vini pugliesi

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