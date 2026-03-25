Dolcissimo fine settimana C’è profumo di cioccolato

Da venerdì a domenica, il centro di Follonica si riempirà di un intenso odore di cioccolato, annunciando un evento dedicato a questa delizia. La manifestazione, che coinvolge diversi punti della città, prevede degustazioni, esposizioni e attività legate al mondo del cioccolato. L'iniziativa si svolge nel fine settimana e mira a coinvolgere residenti e visitatori alla scoperta di dolci tradizioni e novità.

FOLLONICA Il profumo del cioccolato sta per invadere il centro di Follonica. Da venerdì a domenica nella spaziosa piazza Guerrazzi si svolgerà la prima edizione di "Chocomoments Follonica", la festa del cioccolato artigianale organizzata da Fiva in collaborazione con Chocomoments e Confcommercio Grosseto e con il patrocinio del Comune. Tre giorni di degustazioni, show cooking, laboratori e momenti memorabili che trasformeranno il lungomare del golfo in un vero e proprio paradiso del cioccolato. Il cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale che vedrà la partecipazione di circa quindici stand, gestiti da cioccolatai esperti provenienti da tutta Italia e che rappresentano ognuno un suo specifico circuito del cioccolato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dolcissimo fine settimana. C’è profumo di cioccolato Articoli correlati Pizzoccheri, sciatt e cioccolato: le sagre del fine-settimana in BergamascaDalla sagra dei pizzoccheri e degli sciatt al Piazzale degli Alpini alla Festa del cioccolato sul Sentierone: non mancano le kermesse gustose in... A Empoli il fine settimana più dolce dell’anno con la festa del cioccolato e delle goloserieTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Empoli si...