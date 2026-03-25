Docenti in malattia | cosa si può fare davvero? Permessi controlli e comportamenti da evitare DIRITTO IN CATTEDRA con Avv De Martino

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 25 marzo alle 16 si terrà una nuova puntata di “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola che affronta questioni legali legate alla vita scolastica. L’evento sarà trasmesso in diretta su Facebook e YouTube e vedrà la partecipazione dell’avvocato De Martino. Si parlerà di come gestire i casi di docenti in malattia, con attenzione a permessi, controlli e comportamenti da evitare.

Torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube mercoledi 25 marzo ore 16.00 con l'avvocato Alessandro De Martino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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