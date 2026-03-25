Docenti in malattia | cosa si può fare davvero? Permessi controlli e comportamenti da evitare DIRITTO IN CATTEDRA con Avv De Martino

Mercoledì 25 marzo alle 16 si terrà una nuova puntata di “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola che affronta questioni legali legate alla vita scolastica. L’evento sarà trasmesso in diretta su Facebook e YouTube e vedrà la partecipazione dell’avvocato De Martino. Si parlerà di come gestire i casi di docenti in malattia, con attenzione a permessi, controlli e comportamenti da evitare.

Torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube mercoledi 25 marzo ore 16.00 con l'avvocato Alessandro De Martino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Docenti in malattia: cosa si può fare davvero? Tra permessi, controlli e comportamenti da evitare. DIRITTO IN CATTEDRA con De MartinoTorna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento... Docenti in malattia: cosa si può fare davvero Tra permessi, controlli e comportamenti da evitare. Aggiornamenti e notizie su Docenti in malattia cosa si può fare... Discussioni sull' argomento Docenti in malattia: cosa si può fare davvero? Permessi, controlli e comportamenti da evitare. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. De Martino; Raimo lancia l'allarme burnout tra docenti, cosa succede a marzo; Orario visita fiscale docenti: quali sono le fasce di reperibilità?; La morte del giovane docente Luca Salomone. Docenti in malattia: cosa si può fare davvero? Tra permessi, controlli e comportamenti da evitare. DIRITTO IN CATTEDRA con De MartinoTorna Diritto in cattedra, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube mercoledi 25 marz ... orizzontescuola.it Al NOI Techpark gli Stati Generali della Matematica. Iniziativa della Direzione Istruzione e Formazione per permettere un confronto tra docenti ed esperti. Tra gli obiettivi rendere meno "ansiogeno" lo studio della disciplina. Al NOI Techpark di Bolzano si svolgo - facebook.com facebook Le nuove linee guida del ministro Valditara puntano sul primato della lingua italiana, dell'identità occidentale e delle esperienze studio lavoro. Ma studenti e docenti si interrogano sui rischi di una scuola a due velocità x.com