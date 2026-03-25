Docente aggredita a scuola a Trescole Balneario l’allarme dell’Associazione Nazionale Presidi | spirale di violenza inaccettabile e urgente bisogno di tutela
Una docente è stata aggredita con un coltello in una scuola di Trescole Balneario. L'Associazione Nazionale Presidi ha espresso preoccupazione per l'episodio, definendolo parte di una crescente serie di atti di violenza nelle scuole italiane. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità scolastiche e le forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini del caso.
L'Associazione Presidi condanna fermamente l'accoltellamento della docente a Trescole Balneario: Giannelli denuncia un allarmante degrado sociale e chiede maggiore sicurezza scolastica L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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