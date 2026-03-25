Docente accoltellata a Bergamo la Uil Scuola | Fatto gravissimo dare risposta adeguata

Nella mattinata di oggi, si è verificato un episodio di violenza a Bergamo, dove un insegnante è stata accoltellata da un ragazzo di 13 anni, studente di terza media a Trescore Balneario. La Uil Scuola ha commentato la notizia definendola un fatto gravissimo e chiedendo di adottare misure adeguate per rispondere alla situazione.

“Apprendiamo con estrema preoccupazione di un accoltellamento a un insegnante di Trescore Balneario da parte di un ragazzo di 13 anni, studente di terza media. Non ci sono parole: è un fatto gravissimo, estremamente allarmante, che purtroppo sta diventando sempre più frequente in un mondo, quello della scuola, che dovrebbe essere luogo sicuro per eccellenza”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Studente accoltellato a La Spezia, la Uil Scuola Rua: “Fatto grave, scuola sia luogo sicuro. No a risposte repressive” Orrore davanti a scuola: docente accoltellata da uno studente tredicenneBergamo - Aggressione improvvisa davanti a un istituto nel Bergamasco: insegnante ferita gravemente, ma non in pericolo di vita. Contenuti utili per approfondire Uil Scuola Docente accoltellata a scuola da uno studente di 13 anni: è grave. Valditara invoca norme più severeL’episodio in un istituto di Trescore Balneario (Bergamo). Il ragazzo indossava una maglia con scritto vendetta. Bloccato dopo l’aggressione da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici. editorialedomani.it Docente accoltellata da uno studente a Bergamo fuori dalla scuola. È in codice rossoL’aggressione è avvenuta stamattina, prima delle 8, davanti all’istituto comprensivo del comune in provincia di Bergamo: una professoressa è stata ferita a coltellate da uno studente. E’ stata subito ... tecnicadellascuola.it