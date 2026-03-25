Dmo Situs presentata la candidatura alla Regione Campania

Lo scorso 16 marzo è stata presentata ufficialmente la candidatura della DMO SITUS alla Regione Campania. La proposta riguarda un'iniziativa volta a rafforzare la promozione turistica della regione attraverso un'organizzazione dedicata. La candidatura è stata comunicata attraverso un documento ufficiale consegnato alle autorità regionali. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità o sui contenuti della proposta.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata presentata lo scorso 16 marzo la candidatura della DMO SITUS alla Regione Campania. 51 i soggetti aderenti al comitato promotore e oltre 100 al patto di destinazione per un partenariato che oggi conta 150 attori, ma che resterà aperto a chiunque altro abbia volontà di far parte di questo percorso. “Abbiamo sempre lavorato in maniera unitaria, invitando tutti al nostro tavolo e con l’obiettivo di poter rappresentare l’identità turistica dell’intero Sannio. Oggi siamo nelle condizioni di poterlo fare perché rappresentiamo oltre il 50% dei posti letto presenti in provincia di Benevento”. Ha dichiarato Oreste Vigorito Presidente del Comitato Promotore per la DMO. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dmo Situs, presentata la candidatura alla Regione Campania Articoli correlati Dmo Penisola Sorrentina, Atex Campania chiede alla Regione più tempo per garantirne efficacia e qualitàLa Regione Campania è chiamata a valutare con attenzione la richiesta di proroga per la costituzione della Destination Management Organization (DMO)... DMO Sannio Matesino, avanti verso la candidatura regionaleSi è svolta nei giorni scorsi una nuova riunione della costituenda Destination Management Organization (DMO) Sannio Matesino, promossa dal Sindaco di... Aggiornamenti e notizie su Dmo Situs Argomenti discussi: VG7 FLASH 25 MARZO 2026 (VIDEO). Turismo. DMO SITUS – presentata la candidatura per il riconoscimento in regioneVigorito: sempre lavorato in maniera unitaria, invitando tutti al nostro tavolo ... msn.com DMO SITUS, presentata alla Regione la candidatura per il riconoscimentoE’ stata presentata lo scorso 16 marzo la candidatura della DMO SITUS alla Regione Campania: 51 i soggetti aderenti al comitato promotore e oltre 100 al patto di destinazione per un partenariato che o ... ntr24.tv