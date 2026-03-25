Recently, Youri Djorkaeff ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato la situazione del calcio italiano. Ha affermato che la Juventus attraversa una crisi da alcuni anni e fatica a ritrovare la propria forma. Djorkaeff ha anche detto che l’Italia ha bisogno della squadra per contribuire alla crescita del movimento calcistico nazionale.

Youri Djorkaeff in una recente intervista ha parlato del calcio italiano, facendo riferimento anche alla Juventus. Vediamo che cosa ha detto. Youri Djorkaeff è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, e ha parlato anche di Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. CONTINASSA JUVE LIVE Il campionato rimane aperto? «L’Italia, soprattutto in questo momento particolare, per far crescere il movimento ha bisogno di una grande Inter, di un grande Milan, di un grande Napoli, e di una grande Juventus, che però mi pare in crisi ormai da qualche anno e faticano a risolverla. Il fatto è che l’Italia del calcio deve avere un campionato importante, non solo grazie agli stranieri, ma pure coni giocatori italiani». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Djorkaeff schietto: «La Juventus è in crisi da qualche anno e fatica a risollevarsi. L’Italia ha bisogno di lei per far crescere il movimento»

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