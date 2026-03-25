Djorkaeff | Non è normale l' Italia agli spareggi Per far cresce il movimento serve aiuto dalle big

Un ex calciatore internazionale ha commentato la prestazione della nazionale italiana, sottolineando che non è normale che la squadra si trovi agli spareggi. Ha aggiunto che per sviluppare il movimento calcistico nel paese è necessario un supporto maggiore da parte delle squadre più grandi. Inoltre, ha parlato della sfida imminente contro la Roma, evidenziando l'importanza di un campionato competitivo che valorizzi anche i giocatori italiani.

Passa il tempo, ma non perde il vizio del gol, Youri Djorkaeff. Anche se si tratta di una partitella tra vecchie leggende del calcio internazionale. Anche se calza di nuovo gli scarpini per promuovere l’iniziativa Fifa Arena, che sta creando in giro per il mondo centinaia di campetti per diffondere i valori di inclusione, uguaglianza, rispetto. Come domenica, e fino a ieri, in Place de la Concorde, in pieno centro a Parigi. Insomma, anche a 58 anni, il francese ormai consigliere speciale del presidente della Fifa, Gianni Infantino, non ha smarrito il fiuto davanti alla porta. E neppure la passione per l’Inter che segue sempre con interesse speciale, visto che con la maglia nerazzurra, nel triennio tra il 1996 e 1999, Djorkaeff vinse una coppa Uefa, lottando per lo scudetto e soprattutto regalando tante emozioni ai tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Djorkaeff: "Non è normale l'Italia agli spareggi. Per far cresce il movimento serve aiuto dalle big" Articoli correlati Chi si qualifica agli ottavi o agli spareggi di Champions League: cosa serve a Inter, Juve e AtalantaA Inter, Juventus e Atalanta non basta vincere all'ultima giornata di Champions League per classificarsi tra le prime 8 ma devono sperare anche in... Il tiro sportivo in Italia: un movimento che cresce lontano dai riflettoriOltre 13 milioni di euro assegnati alle federazioni del tiro nel riparto 2026 di Sport e Salute fotografano una disciplina spesso invisibile nel... Altri aggiornamenti su Djorkaeff Non è normale l'Italia agli... Temi più discussi: Djorkaeff: Non è normale l'Italia agli spareggi. Per far cresce il movimento serve aiuto dalle big; Tobias Del Piero, figlio di Alessandro, fuori dalla Sanremese senza aver mai giocato. Il presidente: Non guardo il cognome; Fattore Vitinha: entra, segna un super gol e si regala il secondo +3 di fila al fanta; I difensori low cost da schierare al fantacalcio nella 30ª giornata. Djorkaeff: Non è normale l'Italia agli spareggi. Per far cresce il movimento serve aiuto dalle bigL’ex stella nerazzurra gioca già la sfida con i giallorossi L'Italia del calcio deve avere un campionato importante, non solo grazie agli stranieri, ma pure con i giocatori italiani. Thuram deve fare ... gazzetta.it Djorkaeff, l’ex Inter bacchetta l’Italia: ‘Siete gli unici a non far crescere i giovani. È dai miei tempi che provate a imitare la Francia eppure…’Intervistato da La Stampa, l’ex calciatore dell’Inter, Youri Djorkaeff, ha bacchettato il metodo italiano, che da troppo tempo ormai, non premia e non forma i giovani calciatori. Queste le sue parole. calciomercato.com Duel of Serie A - Vladimir Jugovic (Lazio) vs Youri Djorkaeff (Inter) - facebook.com facebook Buon 118 compleanno! @Inter 96/97 Paul Ince, Sforza, Galante, Pagliuca, Paganin. Javier Zanetti, Fresi, Ganz, Zamorano, Djorkaeff, Bergomi. x.com