Djorkaeff | Milan? Mi sembra abbia dato una svolta al progetto

Youri Djorkaeff, ex campione del mondo francese e ex giocatore dell'Inter, ha commentato il recente cambiamento nel progetto del Milan, affermando che la squadra sembra aver preso una direzione diversa rispetto al passato. La sua osservazione si basa sui movimenti e sulle strategie adottate dal club nelle ultime settimane. Djorkaeff non ha fornito dettagli specifici, ma ha sottolineato il fatto che ci sono stati segnali di una svolta nel percorso del team.

Nella giornata di domenica la FIFA ha inaugurato finalmente la FIFA Arena in Place de la Concorde a Parigi: un campo da calcio per la crescita di tutti i bambini e bambine francesi. Il progetto è già presente in più continenti, ma finalmente è arrivato anche in Francia. All'evento era presente anche Youri Djorkaeff, ex Campione del Mondo francese che ha vestito la maglia dell'Inter. L'ex calciatore, intervistato dalla 'Gazzetta', ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Milan, ti ricordi di quando hai preso Nkunku al posto di Hojlund? La scelta che ha cambiato... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Djorkaeff: “Milan? Mi sembra abbia dato una svolta al progetto” Articoli correlati Milan, parla Turci: “Sembra che Nkunku abbia perso serenità. Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più”Tommaso Turci (giornalista per 'DAZN') è stato intervistato in esclusiva dalla nostra redazione per parlare dei temi più caldi del mondo Milan. Fullkrug: “Felice della fiducia che mi ha dato il Milan. Mi sento bene, mi godo il momento”Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan proveniente in prestito dal West Ham, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset. Tutti gli aggiornamenti su Djorkaeff Milan Mi sembra abbia dato... Argomenti discussi: Djorkaeff: Non è normale l'Italia agli spareggi. Per far crescere il movimento serve aiuto dalle big. Djorkaeff: La Juve è in crisi da qualche anno e fa fatica a risollevarsiIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Youri Djorkaeff, ex fantasista francese dell'Inter tra le altre, si sofferma sul valore della Serie A attuale come campionato, anche ... tuttojuve.com Djorkaeff: Non è normale l'Italia agli spareggi. Per far crescere il movimento serve aiuto dalle bigL’ex stella nerazzurra gioca già la sfida con i giallorossi L'Italia del calcio deve avere un campionato importante, non solo grazie agli stranieri, ma pure con i giocatori italiani. Thuram deve fare ... msn.com