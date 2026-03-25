Distributori automatici Renzi FdI attacca | Ordinanze deboli vanno chiusi Sicurezza a rischio

Un politico di centrodestra ha criticato le ordinanze adottate dall’amministrazione riguardo ai distributori automatici, definendole deboli e ritenendole insufficienti a garantire la sicurezza, chiedendo la loro chiusura. Ha inoltre affermato che le ordinanze devono essere sostenibili e non vessatorie nei confronti dei privati, sottolineando la necessità di intervenire in modo più efficace e deciso.

Polemica sulle nuove ordinanze per i distributori automatici: l’opposizione parla di interventi insufficienti, il Comune rivendica scelte equilibrate Le ordinanze dell'amministrazione devono essere "sostenibili", anche in tribunale, e non devono essere vessatori verso i privati. Nuovo capitolo della querelle in Consiglio comunale a Rimini tra il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi e l'amministrazione sul distributore automatico di bevande e alimenti di Borgo Marina, per il meloniano ricettacolo di spaccio e degrado. Renzi critica in particolare il cambio di ordinanza adottato. In un primo momento si era in effetti optato per vietare la vendita senza la presenza fisica di un responsabile per sei mesi, per poi virare su una ordinanza mensile che impone la chiusura dalle 23 alle 5. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Distributori automatici, Renzi (FdI) attacca: “Ordinanze deboli, vanno chiusi. Sicurezza a rischio” Articoli correlati Leggi anche: I ladri portano via i distributori automatici: il video Leggi anche: Ladri a scuola: con un estintore sventrano i distributori automatici