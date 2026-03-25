La Corte dei conti ha emesso una sentenza che assolve il sindaco e l’assessora del Comune da ogni responsabilità riguardo al dissesto economico-finanziario. La decisione chiarisce le responsabilità e viene considerata una vittoria collettiva da parte delle autorità comunali. La sentenza riguarda la gestione finanziaria dell’ente in un periodo di crisi economica.

Febo rivendica inoltre il ruolo dei consiglieri comunali che hanno votato i provvedimenti legati al percorso di risanamento e ringrazia i dipendenti dell’ente “Accogliamo con soddisfazione la sentenza della Corte dei conti che assolve il sindaco Diego Ferrara e l’assessora Tiziana Della Penna da ogni responsabilità sul dissesto economico-finanziario”. Così il presidente del consiglio comunale Luigi Febo commenta la decisione della magistratura contabile. “È una sentenza che ripaga i tanti momenti difficili vissuti dal consiglio – prosegue –. Abbiamo assunto decisioni complesse, spesso dolorose, ma necessarie per il risanamento dei conti. Oggi viene certificato che quelle scelte hanno avuto effetti concreti e immediati, contribuendo a ridurre il disavanzo ereditato”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Dissesto del Comune, Febo: “La sentenza chiarisce le responsabilità, è una vittoria collettiva”

Articoli correlati

Leggi anche: Infortunio durante la gita scolastica: chi paga i danni? La sentenza del Tribunale distingue tra responsabilità della scuola e del comune proprietario del sito visitato

Leggi anche: Bergamo ricorda le vittime del Covid: «Memoria e responsabilità collettiva» - Le foto

Contenuti utili per approfondire Dissesto del Comune Febo La sentenza...

Discussioni sull' argomento Emergenza dissesto a Genova, l’Università di Firenze farà la mappatura satellitare del territorio; Di Primio condannato dalla Corte dei Conti, assolto Ferrara, Politica Chieti.

Dissesto finanziario Chieti, soddisfazione del Pd abruzzese per la sentenzaIl Pd abruzzese esprime soddisfazione e si stringe attorno al sindaco di Chieti, Diego Ferrara, dopo la sentenza della Corte dei Conti che ha confermato la condanna dell'ex primo cittadino, Umberto Di ... ansa.it

Troppa evasione: per un Comune su dieci la la minaccia del dissestoROMA – Da quando in Italia è entrata in vigore la legge sul dissesto finanziario dei Comuni, gli enti che sono entrati in una situazione di crisi sono 761, mentre dal 2012 sono state introdotte 556 ... repubblica.it

Per il dissesto del Comune di Chieti la Corte dei Conti assolve il sindaco Diego Ferrara e condanna l’ex primo cittadino Umberto Di Primio. Anche secondo l’appello, tra le cause che hanno portato in dissesto economico e finanziario il Comune ci sarebbero le - facebook.com facebook

Pubblicata l'istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario. Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni x.com