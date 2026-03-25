A oltre 75 anni dal debutto del classico d’animazione che ha incantato generazioni, l’universo di Cenerentola si espande ancora. Dopo sequel animati e il fortunato adattamento live-action del 2015, la Disney ha deciso di cambiare prospettiva. Il nuovo progetto in cantiere, infatti, non vedrà come protagonista la celebre principessa, bensì le sue iconiche “villain”: Anastasia e Genoveffa. Stepsisters: Tutto quello che sappiamo sul nuovo film. Il titolo provvisorio del progetto è Stepsisters (Sorellastre). Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Deadline, la pellicola esplorerà il mondo della fiaba attraverso gli occhi delle due figlie di Lady Tremaine. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disney annuncia Stepsisters: il nuovo film live-action dedicato alle sorellastre di Cenerentola

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