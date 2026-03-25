Disney sviluppa "Stepsisters", spin-off live-action dedicato alle sorellastre di Cenerentola. Tra nuove prospettive narrative e pochi dettagli ufficiali, il progetto promette di riscrivere la fiaba di Charles Perrault. Le fiabe non cambiano mai davvero: semplicemente, cambiano punto di vista. E questa volta Disney punta a cambiare la prospettiva di Cenerentola: "Stepsisters", il classico universo della fiaba tratta da Charles Perrault si prepara a essere raccontato da una prospettiva inaspettata. Dalle ombre alla ribalta: Anastasia e Drizella diventano protagoniste Per decenni sono state poco più che figure di contorno, ingabbiate nel ruolo di antagoniste caricaturali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disney annuncia “Stepsisters”, il live-action sulle sorellastre cattive di Cenerontola

Articoli correlati

Disney annuncia Stepsisters: il nuovo film live-action dedicato alle sorellastre di CenerentolaA oltre 75 anni dal debutto del classico d’animazione che ha incantato generazioni, l’universo di Cenerentola si espande ancora.

Il mondo di Peter Pan torna in tv: Disney annuncia lo sviluppo della serie live-action "Tink"L'amato personaggio che ha debuttato nel film animato del 1953 sarà al centro della trama di un nuovo progetto per Disney+.

Contenuti e approfondimenti su Disney annuncia

Disney annuncia Stepsisters, il live-action sulle sorellastre cattive di CenerontolaDisney sviluppa Stepsisters, spin-off live-action dedicato alle sorellastre di Cenerentola. Tra nuove prospettive narrative e pochi dettagli ufficiali, il progetto promette di riscrivere la fiaba di ... movieplayer.it

Stepsisters film sorellastre Cenerentola live action: tutte le newsDisney annuncia un film live action sulle sorellastre di Cenerentola, Anastasia e Genoveffa: ecco le news su trama, cast, uscita e streaming di Stepsisters. Stepsisters: trama e prime anticipazioni su ... daninseries.it