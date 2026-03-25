Il padre di una vittima del massacro di Columbine ha espresso disapprovazione nei confronti del nuovo film con Zendaya e Robert Pattinson, in uscita il 1 aprile. La sua reazione si è manifestata dopo aver visto il trailer e ha definito il progetto “disgustato”. La pellicola, intitolata The Drama, ruota attorno a un colpo di scena che ha suscitato il suo sdegno.

Il colpo di scena attorno a cui ruota The Drama, nuovo film con Zendaya e Robert Pattinson in uscita il 1 aprile, ha urtato la sensibilità del padre di una delle vittime del massacro di Columbine. Mancano pochi giorni all'arrivo nei cinema di The Drama - Un segreto è per sempre, cupa rom-com interpretata da Zendaya e Robert Pattinson per A24 che approderà nelle sale italiane a partire dal 1° aprile distribuito da I Wonder Pictures. Ma il film scritto e diretto da Kristoffer Borgli sta sollevando polemiche per via di un colpo di scena tenuto finora nascosto che avrebbe sollevato le proteste di un genitore di una vittima del massacro della Columbine High School, occorso nel 1999 in Colorado. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Disgustato": il padre di una vittima della Columbine attacca il nuovo film di Zendaya

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