DiSegnare il territorio | a Domodossola torna il Festival dell' illustrazione

A Domodossola si svolge dal 28 marzo al 3 maggio la sesta edizione del Festival dell’illustrazione Di-Se x BlitzArt. L’evento si tiene nel corso di circa sei settimane e presenta esposizioni di illustrazioni provenienti da vari artisti. La manifestazione si svolge in diverse location della città e include anche attività collaterali dedicate agli appassionati di disegno e arte visiva.

Dal 28 marzo al 3 maggio a Domodossola arriva la sesta edizione del Festival dell'illustrazione Di-Se x BlitzArt. L'edizione 2026 si inserisce nel secondo anno del progetto Interreg Italia-Svizzera "SensibilizzArte - l'arte come strumento di sensibilizzazione", un percorso transfrontaliero triennale che intreccia arte, natura e tradizione con l'obiettivo di promuovere sostenibilità e turismo consapevole. Tutti gli eventi dell'edizione 2026 sono dedicati al tema "Abitare le Alpi". Le sale del Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola accolgono ancora una volta la manifestazione, offrendo uno scenario suggestivo e senza tempo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - "DiSegnare il territorio": a Domodossola torna il Festival dell'illustrazione Articoli correlati Arriva “INK Festival - Festival dell’Autoproduzione, Illustrazione e Zine”Arezzo, 19 marzo 2026 – Ad Arezzo il lungo weekend di Pasqua è all’insegna della creatività, dell’ingegno e delle passioni. Torna il Festival musicale Fanny Mendelssohn: quindici appuntamenti con musica e arte nei luoghi storici del territorio pisanoIl Festival conferma anche quest’anno la propria vocazione: mettere in dialogo artisti provenienti da tutto il mondo e il patrimonio... Aggiornamenti e notizie su DiSegnare il territorio a Domodossola... Temi più discussi: Seminario nazionale 25/27 marzo 2026: Leggere il territorio, interpretare il paesaggio, disegnare il futuro; Domodossola, al via la VI edizione del Festival dell’illustrazione; Potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025; Aree idonee alle FER in Emilia Romagna: approvato il disegno di legge. Cooperativa Ecofficine: territorio e comunità per disegnare il futuroScuole, enti pubblici, aziende, organizzazioni non profit. Formazione alla sostenibilità declinata in tutte le sfumature possibili, con un’attenzione costante al territorio, al legame con la realtà ... corriere.it Disegnare il Territorio. Festival dell’IllustrazioneUn appuntamento riconosciuto nel mondo dell’arte illustrata che si riconferma, anno dopo anno, vivace vetrina e prestigioso palcoscenico a livello nazionale. L’edizione 2026 è dedicata al tema ... exibart.com Biffi (Assolombarda) “AIFI e Assolombarda insieme per disegnare una strategia congiunta tra finanza ed economia reale” x.com Scegliere i migliori tablet oggi significa capire prima di tutto come lo userai: prendere appunti e studiare, lavorare in mobilità, disegnare con penna, guardare film e serie, oppure sostituire (in parte) un laptop. - facebook.com facebook