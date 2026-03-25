A Messina, in via Siracusa, si segnala da settimane una discarica che si ripete con regolarità sul marciapiede, poco prima dell’incrocio con via Vittorio Veneto. Nonostante tre interventi di Messina Servizi in un mese, i rifiuti continuano ad accumularsi nella stessa zona, creando una situazione che si ripropone con frequenza.

Una situazione di degrado e inciviltà che evidentemente non si riesce a combattere. La Partecipata annuncia verifiche per individuare i responsabili L'inciviltà non conosce limiti in via Siracusa. Sul marciapiede, poco prima dell'incrocio con via Vittorio Veneto, c'è una discarica ormai perenne. Nonostante i ripetuti interventi di Messina Servizi c'è, e sono evidentemente in molti, chi continua a gettare rifiuti senza mostrare alcun rispetto o temere le sanzioni (anche penali) previste. E così in poco tempo decine di sacchetti dell'immondizia si sommano sulla banchina, rendendo impossibile il transito dei pedoni e offrendo uno spettacolo vergognoso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Discarica "perenne" in via Siracusa, Messina Servizi è già intervenuta tre volte in un mese

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