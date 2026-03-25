L'ex sindaca di Torino, attualmente deputata, ha condiviso un video sui social in cui rinnova la richiesta di abbassare l'età minima per il voto a 16 anni. La proposta, avanzata circa un anno e mezzo fa in Parlamento, non ha ancora ricevuto risposte ufficiali. La candidata del Movimento 5 stelle ha commentato la situazione con un messaggio diretto, evidenziando il tempo trascorso senza progressi.

Quest'oggi, 25 marzo, in elegante tenuta giallonera, l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino del Movimento 5 stelle (M5s) ha pubblicato su Instagram un video attraverso il quale ha rilanciato la sua proposta, da deputata alla Camera, di dare la possibilità di votare ai sedicenni. All'oggi ciò è negato perché per votare, in ogni tipologia di elezioni, dalle Comunali alle Europee, è necessario avere diciotto anni. La proposta di allargare l'elettorato, pensando al futuro insieme a coloro che ne faranno parte, dice Appendino, è un'iniziativa di un anno e mezzo fa. Anche negli anni scorsi la questione è stata, dalla politica, riproposta in più occasioni ma mai concretizzata, replicando l'immagine di un sistema di potere che della gioventù ha diffidenza e anche un poco paura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Diritto di voto ai sedicenni, Appendino denuncia: "La mia proposta prende polvere da un anno e mezzo in Parlamento"

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