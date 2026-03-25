Diplomazia tradita dalla politica | Nuovi mediatori per il futuro

Negli ultimi tempi si parla di un allontanamento tra le strategie diplomatiche e le decisioni politiche, con alcuni esperti che definiscono questa situazione come un tradimento del ruolo dei diplomatici. La questione riguarda il rischio che le istituzioni politiche abbandonino il percorso del dialogo, compromettendo il funzionamento della diplomazia internazionale e lasciando spazio a nuove figure di mediatori per il futuro.

"Fine della diplomazia? Meglio parlare di tradimento, da parte della politica ma anche degli stessi diplomatici quando rinunciano a essere paladini del dialogo". Uno sguardo da Brescia al mondo quello proposto dall’ambasciatore Pasquale Ferrara, che ha tenuto la lectio magistralis in occasione dei dieci anni della laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali. "In questi dieci anni abbiamo formato oltre cinquecento laureati – ha evidenziato il coordinatore della laurea triennale, Damiano Palano –. In numerosi casi, abbiamo visto giovani professionisti raggiungere posizioni di responsabilità in ambito pubblico, privato e internazionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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