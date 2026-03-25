Dimissioni Santanchè la lettera a Meloni | Perché ho atteso pago anche i conti di altri

Daniela Santanchè ha presentato le sue dimissioni da ministro del Turismo tramite una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio. Nella comunicazione, ha spiegato di aver atteso prima di lasciare l’incarico e ha menzionato di pagare anche i costi di altre persone. La decisione è stata resa nota pubblicamente senza ulteriori dettagli sulla situazione.

Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni. Il ministro del Turismo ha lasciato l'incarico comunicando la decisione attraverso una lettera destinata a Giorgia Meloni. Ecco il testo: "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo". E ancora: "Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Daniela SANTANCHÈ si è DIMESSA: la lettera a GIORGIA MELONI

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