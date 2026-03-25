Il ministro del Turismo ha annunciato le proprie dimissioni, suscitando reazioni da parte della formazione politica di destra, che ha definito il gesto un passo indietro responsabile. La reazione ufficiale si è concentrata sull'aspetto del senso di responsabilità, mentre i membri del partito hanno espresso solidarietà nei confronti del ministro. La vicenda è ancora in fase di sviluppo, senza ulteriori dettagli pubblicati.

"Senso di responsabilità ", " Passo indietro responsabile ". Dopo l'annuncio delle dimissioni, la Destra si stringe attorno al ministro del Turismo. "Rivolgo a Daniela Santanché la mia vicinanza per il senso di responsabilità dimostrato e con il quale ha voluto eliminare ogni sorta di tensione nell'interesse di Fratelli d'Italia e di tutto il centrodestra" ha dichirato in una nota Ignazio La Russa, presidente del Senato. Sottolineando che si tratta di "un gesto non dovuto, compiuto solo dopo l'invito del presidente del Consiglio, e nonostante la sua situazione giudiziaria non solo sia priva di condanne ma anche di un semplice rinvio a giudizio nella vicenda 'cassa integrazione'". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dimissioni Santanchè, la Destra: "Passo indietro responsabile"

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