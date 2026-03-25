Dimissioni Santanchè Giuseppe Conte | Decisione tardiva

In giornata si sono svolte le dimissioni di una parlamentare del partito di maggioranza, giudicate tardive da un leader dell’opposizione. Le dichiarazioni pubbliche si sono susseguite con toni accesi, mentre nei corridoi del Parlamento si percepiva un’atmosfera di tensione crescente, tra sguardi fermi e parole trattenute. La situazione ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi politici e sulle discussioni interne al governo.

In certi giorni la politica sembra trattenere il fiato. I corridoi di Montecitorio si riempiono di sguardi, mezze frasi e quel tono teso che fa capire che sta per esplodere l’ennesimo scontro. E quando partono parole come “debole” e “dimissioni in ritardo”, il clima cambia di colpo. >> Terremoto nel governo, Daniele Santanchè si è dimessa A far salire la temperatura è stato Giuseppe Conte, che davanti ai cronisti ha commentato le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Ma nel mirino, più della ministra, finisce direttamente Giorgia Meloni, accusata di aver gestito tutto con lentezza e calcoli politici. Le parole che accendono lo scontro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Le dimissioni di Daniela Santanchè chiudono un fatto politico inedito, ovvero la sfiducia manifestata dalla premier a mezzo stampa, ma lasciano sul campo tutte le conseguenze politiche del caso, anzi per certi aspetti le dilatano. Ci preoccupa che la Premier n x.com