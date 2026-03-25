Dimarco Bastoni i due nerazzurri a ‘Wheel Talks’ | Il nostro un rapporto fraterno Inter? Una seconda famiglia

Durante l'intervista a 'Wheel Talks', i calciatori dell'Inter hanno descritto il loro rapporto come fraterno e hanno parlato della squadra come di una seconda famiglia. Hanno anche commentato il senso di appartenenza alla squadra e il legame stretto tra di loro, sottolineando l'importanza di questa connessione sia dentro che fuori dal campo. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli aggiuntivi.

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