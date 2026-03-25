Un incontro tra imprenditori del settore cartotecnico e la presidente ha affrontato temi legati alla digitalizzazione, alla formazione e alle infrastrutture. Sono stati discussi interventi per migliorare la gestione della transizione digitale ed energetica, con particolare attenzione alle competenze necessarie e alla creazione di collegamenti più efficienti per aumentare l’attrattività del settore.

Innovazione per gestire al meglio la transizione digitale ed energetica; competenze per stringere il legame tra formazione e personale specializzato e più infrastrutture per i collegamenti e l’attrattività. Sono questi i tre assi analizzati nel corso di un incontro che ha visto gli imprenditori delle sezioni Altotevere Confindustria di grafica e cartotecnica dialogare con la presidente della Regione Stefania Proietti. Al centro del dibattito, presieduto da Claudio Bigi e Leonardo Bambini, sono emerse le priorità per il territorio che si distingue per filiere di eccellenza nel packaging, nella cartotecnica e nella meccanica agricola. La prima... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Digitale, formazione e infrastrutture. Imprenditori della cartotecnica incontrano la presidente Proietti

Articoli correlati

La presidente Proietti a confronto con le imprese delle sezioni Alta Valle del Tevere e Grafica e CartotecnicaAl centro del dibattito le principali politiche di sviluppo del territorio e il ruolo strategico dell’Altotevere nel sistema economico regionale Gli...

Quando formazione e impresa si incontrano, il presidente di Confindustria ai giovani del Cnos Fap: "Mantenete alto lo stupore"Un momento di incontro, dialogo e orientamento per i giovani studenti della formazione professionale, chiamati a riflettere sul proprio futuro...

Una raccolta di contenuti su Imprenditori della

Temi più discussi: Digitale, formazione e infrastrutture. Imprenditori della cartotecnica incontrano la presidente Proietti; Giovani imprenditori del Nord Est: creare un hub intelligente; Pmi, Dionisi: Fare rete su energia, infrastrutture e logistica per crescere; Leonardi (Cyberoo): il km zero è il nuovo vantaggio competitivo della cybersecurity italiana.

Donna Digitale 2026: al via la formazione gratuita di Unioncamere per imprenditrici e lavoratriciUnioncamere lancia corsi gratuiti per sviluppare competenze digitali di imprenditrici, professioniste e lavoratrici. Scopri come partecipare! commercialista.it

Donne in digitale, riparte la formazione per lavoratrici ed imprenditriciRiparte dal 7 aprile Donne in Digitale, il percorso formativo gratuito dedicato allo sviluppo e al rafforzamento delle competenze digitali delle donne che lavorano o fanno impresa, ma anche aspirant ... rietinvetrina.it

Antonio Reia, uno dei più conosciuti imprenditori del mondo della ristorazione di Duino Aurisina e dell’intera provincia di Trieste, è venuto a mancare in questi giorni. - facebook.com facebook

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il nostro pensiero va anzitutto a tutte le vittime innocenti e alle loro famiglie, che portano ogni giorno il peso di un dolore che riguarda l’intera Nazione. Il nos x.com