A Como nasce un corso gratuito di autodifesa rivolto alle donne, con l’obiettivo di insegnare tecniche pratiche di difesa personale e affrontare situazioni di aggressione. Il programma prevede esercitazioni pratiche e allenamenti emotivi per aumentare la sicurezza e la capacità di risposta in caso di pericolo. L’iniziativa si svolge nelle prossime settimane e coinvolge esperti nel settore.

Dieci lezioni settimanali alla palestra Vibe di via Valleggio: focus su prevenzione, gestione della paura e strategie concrete per reagire in situazioni di pericolo Como si prepara ad accogliere un nuovo corso gratuito di autodifesa e prevenzione delle aggressioni rivolto alle donne, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e consapevolezza per affrontare situazioni di rischio. L’iniziativa si svolgerà presso la palestra Vibe Fitness di via Valleggio 16 e prevede un ciclo di dieci lezioni a cadenza settimanale, ogni venerdì sera dalle 20 alle 21.30. La prima lezione di prova è in programma venerdì 27 marzo. Il percorso formativo affronta diversi aspetti legati alla sicurezza personale, andando oltre le sole tecniche fisiche di difesa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Difesa personale, a Como un corso gratuito antiaggressione per donne con tecniche reali e allenamento emotivo

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