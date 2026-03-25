Dietro le quinte del programma di Elisa Isoardi è guerra tra due note conduttrici | clima tremendo nei corridoi

Dietro le quinte di un noto programma televisivo, si sono verificati scontri tra due conduttrici di rilievo. Le tensioni tra le due donne si sono manifestate in modo evidente nei corridoi dello studio, creando un clima teso tra i membri del cast e dello staff. Questi episodi si sono verificati in un contesto in cui, in televisione, si presentava una semplice divergenza di opinioni.

Quello che sul piccolo schermo appare come un semplice confronto tra opinioni, in realtà nasconde tensioni ben più profonde. Nel programma del sabato pomeriggio guidato da Elisa Isoardi, il clima tra le opinioniste sembra essersi fatto via via più teso, fino a trasformarsi in una vera e propria rivalità che non si fermerebbe alle telecamere. Tensione dietro le quinte del programma di Elisa Isoardi: Serena Bortone e Rosanna Lambertucci in guerra. In passato Serena Bortone e Rosanna Lambertucci avevano dimostrato di avere un rapporto disteso, ma la collaborazione nello stesso studio televisivo avrebbe cambiato gli equilibri. Nel corso delle puntate, le due si sono ritrovate più volte su posizioni opposte, dando vita a confronti accesi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Dietro le quinte del programma di Elisa Isoardi è guerra tra due note conduttrici: clima tremendo nei corridoi Articoli correlati È stato Ernesto Iaccarino a lasciare Elisa Isoardi? Cos’è accaduto tra i due prima del post su InstagramDopo essere stato criticato per avere annunciato sui social la separazione da Elisa Isoardi, lo chef Ernesto Iaccarino chiarisce il contesto in cui è... Leggi anche: E se dietro le quinte di Sanremo non fosse tutto come sembra? Michele Bravi conferma: «Non c'è proprio un bel clima, lì dietro succedono tante cose»