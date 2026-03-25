Oltre 10mila "invisibili" vivono nelle 14 città metropolitane italiane. Una popolazionr più numerosa degli abitanti di Tropea, in Calabria, o di San Gimignano, in Toscana. Il 44,6% vive in strada, tra giacigli di fortuna o in spazi riparati, mentre il 55,4% è ospite di strutture di accoglienza notturna. Sono i senza dimora conteggiati dall’Istat in una notte di pieno inverno lo scorso 26 gennaio, nel corso della prima fase di un’indagine che ha coinvolto Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania, Cagliari. La maggior parte dei censiti, un quarto, vive nella Capitale: 2.621, di cui 1. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Diecimila “invisibili” nelle città italiane: il censimento Istat e il quadro a Messina e Reggio Calabria

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