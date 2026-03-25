Dicevano a parenti e amici quali Gratta e vinci comprare il software delle talpe che conoscevano i biglietti vincenti | come funzionava la truffa

La Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un’indagine su cinque ex dipendenti di una società incaricata della gestione dei giochi statali. Secondo le accuse, avrebbero utilizzato un software per conoscere in anticipo i biglietti vincenti dei Gratta e vinci, condividendo le informazioni con amici e parenti. La contestazione riguarda un danno erariale superiore ai 25 milioni di euro.

La Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio ha contestato a cinque ex dipendenti di Lottomatica Holding, all’epoca concessionaria dello Stato per il gioco Gratta e Vinci, un danno erariale di oltre 25 milioni di euro. I fatti risalgono al 2020 e gli accertamenti contabili sono stati condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, sotto la direzione del sostituto procuratore generale Eleonora Lener, nell’ambito di indagini penali per una presunta truffa ai danni dello Stato. Lottomatica è considerata parte lesa nella vicenda. Come funzionava la truffa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti,... 🔗 Leggi su Open.online

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