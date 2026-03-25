Antonio Di Gennaro ha commentato la situazione della nazionale, affermando che l’allenatore è stato escluso dai giocatori. Ha aggiunto che Spalletti dovrebbe imparare a gestire il suo ego, in caso contrario rischia di peggiorare la situazione. Le sue dichiarazioni sono rivolte alla gestione del gruppo e alla presenza di molti stranieri all’interno della rosa azzurra.

Antonio Di Gennaro analizza la crisi azzurra, criticando la gestione del gruppo e l’eccesso di stranieri con dichiarazioni forti su Luciano Spalletti. L’ex calciatore, Antonio Di Gennaro, ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in cui ha analizzato la crisi che sta attraversando il calcio italiano. Ha sottolineato come il movimento sia in forte calo rispetto ai 5 principali campionati europei, puntando il dito contro l’eccessiva attenzione alla tattica fin dai settori giovanili. Ecco le sue parole QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SULLA SERIE A – « Noi siamo in difficoltà, è vero, e siamo in calo tra i cinque principali campionati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gennaro su Spalletti: «Fatto fuori dai giocatori della Nazionale. Deve imparare a gestire il suo ego, se le va a cercare…»

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