Detrazione materassi 2026 | quando è possibile ottenerla e quali sono i requisiti

Nel 2026, è prevista una detrazione fiscale per l'acquisto di un materasso, riservata a chi soddisfa determinati requisiti. La misura si applica esclusivamente a specifiche tipologie di acquisti e può essere richiesta seguendo le procedure stabilite dalla normativa vigente. La detrazione sarà disponibile solo per alcune categorie di contribuenti e in conformità con i limiti di spesa previsti.

Nel 2026 è possibile ottenere una detrazione fiscale per l’acquisto di un materasso, ma solo in specifiche condizioni. Non esiste infatti un vero e proprio “bonus materassi” universale: il beneficio fiscale cambia a seconda della situazione e può rientrare in due diverse agevolazioni. Da un lato ci sono le spese sanitarie, dall’altro il cosiddetto bonus mobili. Capire la differenza è fondamentale per non commettere errori nella dichiarazione dei redditi. Il primo caso riguarda i materassi certificati come dispositivi medici. Non basta quindi che il materasso sia definito “ortopedico” dal punto di vista commerciale: deve essere riconosciuto... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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