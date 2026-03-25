L'ex attaccante ha rilasciato dichiarazioni su Mateo Retegui, affermando di averglielo consigliato all’Atalanta e riconoscendo il ruolo di Gasperini nel suo sviluppo. Ha anche evidenziato come il giocatore abbia dimostrato questa crescita. Domani sera, Bergamo ospiterà la semifinale playoff tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i Mondiali del 2026.

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© Calcionews24.com - Denis confessa su Retegui: «L’avevo consigliato io all’Atalanta, Gasperini lo ha fatto crescere tantissimo. Ha dimostrato questa cosa»

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