L’ex sottosegretario afferma di essere sereno riguardo alla decisione di lasciare l’incarico, dichiarando di aver agito per tutelare le iniziative del governo contro la mafia. In un’intervista, Delmastro commenta le proprie scelte e le conseguenze delle stesse, sostenendo che le difficoltà si dissolveranno nel tempo. Il suo intervento si concentra sulla volontà di difendere le battaglie contro le organizzazioni criminali.

«Sì, sono sereno nella scelta». L’ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro racconta al Corriere della Sera com’è maturata la scelta delle dimissioni e ricostruisce i passaggi che lo hanno portato alla leggerezza di entrare in società con Miriam Caroccia, figlia di Mauro, per poi uscirne non appena si è reso conto del profilo del padre. Le dimissioni per tutelare la battaglia contro la mafia. «Ho deciso di dimettermi perché, sin dall’inizio, ho improntato la mia azione di governo con provvedimenti incisivi contro la mafia. Non vorrei che una leggerezza indebolisse questa battaglia mia e del governo», ha spiegato, chiarendo di aver assunto la decisione con il partito e di non ritenere che il caso che lo investito abbia inciso sull’esito del referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Delmastro: «Sono sereno, le nebbie si diraderanno. Dovevo tutelare la battaglia mia e del governo contro la mafia»

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Mettetevi comodi. Perché quello che c’è dietro alle dimissioni di Delmastro, Bartolozzi, a quelle mancate di Santanché e a quelle minacciate da Nordio è uno scenario che supera ogni umana immaginazione. E merita di essere raccontato dall’inizio. In pratica, - facebook.com facebook

Dai che secondo questa pregiata penna Bartolozzi è Delmastro mica si sono dimessi per la batosta del referendum Giorgia M aveva deciso prima, moolto prima che dovessero dimettersi… Neanche capaci di rifilare al lettore una velina mantenendo un minimo x.com