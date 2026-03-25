delmastro dimissionato

Un politico ha rassegnato le dimissioni. La notizia è stata pubblicata oggi da un quotidiano nazionale, accompagnata da una vignetta. Il testo fa riferimento a un articolo dal titolo

La generazione di Gaza ha cambiato le sorti del referendum, ma ciò non significa che voti per l’opposizione. Anzi C’è il tempo per virare il No referendario a rinascita della politica? Porta a porta, caccia agli astenuti, niente risse e 3.500 eventi: i segreti della “campagna di popolo” dei magistrati (con gli ex spin doctor di Vendola) Autonomia, giustizia, premierato: che fine hanno fatto le tre riforme promesse dal governo Meloni? Non bella Nordio si arrocca per difendere Bartolozzi. Poi cede. E Palazzo Chigi lo commissaria. Meloni-La Russa, lite su Santanchè. La premier minaccia di toglierle le deleghe Meloni caccia il sottosegretario Delmastro e la Zarina di via Arenula. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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