Delegazione di Pawlowice in visita a Lanciano | gettate le basi per un futuro gemellaggio con la città polacca FOTO

Il sindaco di Lanciano ha incontrato questa mattina la sindaca di una città polacca, accompagnata da una delegazione che includeva un dirigente scolastico. La visita ha avuto luogo il 25 marzo 2026 e ha portato alla discussione sulla possibilità di stabilire un futuro gemellaggio tra le due località. Sono state prese decisioni preliminari e sono state fotografate le fasi dell'incontro.

Le basi della relazione si fondano sugli scambi culturali e linguistici tra la scuola locale e l'istituto De Titta-Fermi di Lanciano. Avviata una cooperazione anche tra le Università della terza età Gettate le basi per un futuro patto di gemellaggio tra Lanciano e la città di Pawlowice, in Polonia. Questa mattina, 25 marzo 2026, il sindaco Filippo Paolini ha ricevuto in visita Joanna Smieja, sindaca del comune polacco, accompagnata da una delegazione composta dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Jana Pawla II”, Andrzej Wowra, da una rappresentanza di alunni e dal presidente dell’Università della terza età di Pawlowice, Mariusz Grygier. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Delegazione di Pawlowice in visita a Lanciano: gettate le basi per un futuro gemellaggio con la città polacca [FOTO] Articoli correlati Gemellaggio con la Germania. Alunni tedeschi in visita in cittàUna delegazione di studenti tedeschi, coinvolti in un percorso di scambio culturale scolastico avviato con l’indirizzo linguistico del Liceo Livi, ha... Padova, gemellaggio tra Caritas: delegazione ucraina in visita per studiare il modello del volontariatoLa delegazione ucraina ha incontrato il vescovo Claudio Cipolla e ha visitato diverse realtà operative del territorio, tra cui le Cucine economiche...