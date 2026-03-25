Un incontro durato circa tre ore ha coinvolto assessori e rappresentanti di residenti, commercianti e associazioni di Bari Vecchia. Durante il confronto sono state affrontate diverse problematiche legate al degrado e alle condizioni dell’area, con l’obiettivo di individuare le emergenze più urgenti e discutere possibili interventi. La discussione si è conclusa in serata, segnando un momento di confronto tra le parti.

Parcheggi, basole, rifiuti e criminalità: nel lungo confronto, svolto a Palazzo della Città, sono state analizzate le criticità che affliggono la zona. Il dialogo sembra giunto a un punto di svolta Un confronto fiume, durato circa tre ore e terminato solo in serata, ha segnato un punto di svolta nel dialogo tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti di residenti, commercianti e associazioni di Bari Vecchia. L'incontro, definito dai partecipanti come "molto utile", ha visto schierata l'intera tecnostruttura degli uffici comunali: dal capo di gabinetto al direttore generale, fino a tutti gli assessori competenti, Domenico Scaramuzzi (Cura del Territorio), Elda Perlino (Ambiente) e Carla Palone (Vivibilità urbana e Polizia locale). 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Degrado a Bari Vecchia, summit fra assessori e residenti: ecco la 'lista delle emergenze'

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