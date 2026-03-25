La Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Castel Volturno ha approvato un nuovo regolamento che consente ai cittadini di regolarizzare i debiti tributari, in particolare Tari e Imu. La decisione riguarda un provvedimento volto a offrire una possibilità di definizione agevolata delle somme dovute, con l’obiettivo di facilitare il pagamento delle obbligazioni fiscali pendenti.

Un atto concreto, atteso da molti cittadini, che consentirà a famiglie e contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Comune attraverso strumenti più equi e sostenibili. Il provvedimento sarà ora portato all’attenzione del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Assenti alcuni rappresentanti dell’opposizione. I consiglieri Francesca Luongo e Anastasia Petrella non hanno preso parte ai lavori. Sul punto è intervenuta l’assessore al ramo, Edna Borrata: “Parliamo di un provvedimento che tocca direttamente la vita delle persone, delle famiglie e delle attività del territorio. Dare la possibilità di mettersi in regola su Tari e Imu significa offrire una seconda occasione concreta a chi è in difficoltà”, ha sottolineato l’assessore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Debiti col Comune, arriva la “seconda occasione”: via libera alla sanatoria

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