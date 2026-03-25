Durante una puntata di 'Maracanà' su TMW Radio, l’allenatore Luigi De Canio ha analizzato la stagione del Milan sotto la guida di Allegri, sottolineando un miglioramento nella qualità del gioco rispetto al passato. Ha inoltre commentato la superficialità che ancora caratterizza alcune fasi della squadra e ha parlato di Leao.

L'allenatore Luigi De Canio, ex di Napoli e Udinese tra le altre, ha commentato alcuni temi rossoneri ai microfoni di 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio'. Il mister si è espresso sulla stagione del Milan, molto migliorato secondo lui grazie ad Allegri, e su Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sulla stagione del Milan, considerata non positiva da alcuni: "Mi sembra azzardato dirlo. Invece voglio guardarla sotto un altro aspetto. Ricordandomi il Milan delle ultime due stagioni, la situazione non è che sia cambiata di molto. Per me la qualità di gioco è aumentata ed è merito di Allegri. Ha perso punti con le piccole, la squadra non si è scrollata del tutto quella superficialità che ha mostrato gli anni scorsi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Canio: “Milan? La qualità del gioco è aumentata, merito di Allegri. Rimane la superficialità del passato”

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