Durante una trasmissione in diretta, è stato detto che De Bruyne avrebbe percepito una certa pressione da parte di un interlocutore. La frase ha suscitato sorpresa tra i presenti, ma non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla situazione. Il commento ha attirato l’attenzione degli spettatori, generando domande sulla possibile veridicità di quanto affermato.

“De Bruyne ha sentito la mia pressione”, in live scoppia lo scoop e lascia tutti senza parole. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Protagonista dell’evento è stato un calciatore che ha sicuramente dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del calcio moderno. (ANSA) TvPlay.it A sorpresa il centrocampista belga è arrivato al Napoli in estate, impattando subito in maniera positiva col campionato italiano. Nonostante questo ha attirato le polemiche di molti anche perché quando si scomoda un nome così importante è evidente che può fare sempre rumore. Assist e gol non sono mancati, ma per qualcuno è comunque stato un inizio un po’ difficoltoso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “De Bruyne ha sentito la mia pressione”, scoop in live: sarà vero?

Aggiornamenti e contenuti dedicati a De Bruyne ha sentito la mia pressione...

Temi più discussi: NEWS – McTominay, Zaccagni, Lautaro, De Bruyne, K. Thuram, Bastoni, Lobotka, Solet, Baldanzi: le ultime; Collovati: Conte via da Napoli? Ho sentito qualche voce…; Del Genio: De Bruyne come Modric, può giocare fino a 40 anni. Ho sentito tante cavolate; Apprensione Tonali: l'allenatore del Newcastle svela le sue condizioni dopo il KO in Champions.

Napoli, senti Garcia: De Bruyne? Non è un male che sia stato fuori quattro mesi! Può recuperare al massimo per il MondialeIl Commissario Tecnico del Belgio ed ex allenatore del Napoli, Rudi Garcia, è intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato della condizione di Kevin De Bruyne. gonfialarete.com

Napoli e De Bruyne in love again: gli agenti in città, ma serve un gesto d’amoreDe Bruyne torna titolare e riapre il tema futuro. Gli agenti sono in città, il Napoli valuta. Tra ingaggi e progetto, serve una scelta chiara ... napolicalciolive.com

Un De Bruyne bis per il Napoli Una notizia che era nell'aria, e che adesso è anche ufficiale: Mohamed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione dopo aver scritto gloriose pagine di storia in maglia Reds Una storia molto simile a quella di Kevin De Bruyn - facebook.com facebook

#DeBruyne in Belgio, primo allenamento per il campione del Napoli Nella giornata di oggi, Kevin De Bruyne ha raggiunto il ritiro della Nazionale belga e ha svolto il suo primo allenamento con i Diavoli Rossi. Il centrocampista del Napoli, apparso in ott x.com