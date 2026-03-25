De Bruyne ha sentito la mia pressione scoop in live | sarà vero?

Da tvplay.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione in diretta, è stato detto che De Bruyne avrebbe percepito una certa pressione da parte di un interlocutore. La frase ha suscitato sorpresa tra i presenti, ma non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla situazione. Il commento ha attirato l’attenzione degli spettatori, generando domande sulla possibile veridicità di quanto affermato.

“De Bruyne ha sentito la mia pressione”, in live scoppia lo scoop e lascia tutti senza parole. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Protagonista dell’evento è stato un calciatore che ha sicuramente dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del calcio moderno. (ANSA) TvPlay.it A sorpresa il centrocampista belga è arrivato al Napoli in estate, impattando subito in maniera positiva col campionato italiano. Nonostante questo ha attirato le polemiche di molti anche perché quando si scomoda un nome così importante è evidente che può fare sempre rumore. Assist e gol non sono mancati, ma per qualcuno è comunque stato un inizio un po’ difficoltoso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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de bruyne ha sentitoNapoli, senti Garcia: De Bruyne? Non è un male che sia stato fuori quattro mesi! Può recuperare al massimo per il MondialeIl Commissario Tecnico del Belgio ed ex allenatore del Napoli, Rudi Garcia, è intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato della condizione di Kevin De Bruyne. gonfialarete.com

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