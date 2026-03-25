Davide Enia al Teatro Lucio Dalla l’Autoritratto è il tuo

Martedì 24 febbraio, al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, si è tenuto lo spettacolo

Martedì 24 febbraio, al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, è andato in scena Autoritratto, monologo di Davide Enia accompagnato dal musicista Giulio Barocchieri. Uno degli appuntamenti più intensi e significativi della stagione #respIRA firmata dalla Bottega degli Apocrifi, ancora una volta capace di portare in città un teatro che non si limita a raccontare, ma che entra nel profondo e lascia il segno. Vincitore di due premi UBU (migliore attore e migliore nuovo testo italiano), Davide Enia parte dalla cronaca degli anni Ottanta e dalle bombe del '92 a Palermo per costruire un racconto che è insieme personale e collettivo. Il suo punto di osservazione è quello di un bambino che vede il primo morto ammazzato a otto anni e di un adolescente che vive le stragi di Capaci e Via d’Amelio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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