Davide Enia al Teatro Lucio Dalla l’Autoritratto è il tuo

Da ilsipontino.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 24 febbraio, al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, si è tenuto lo spettacolo

Martedì 24 febbraio, al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, è andato in scena Autoritratto, monologo di Davide Enia accompagnato dal musicista Giulio Barocchieri. Uno degli appuntamenti più intensi e significativi della stagione #respIRA firmata dalla Bottega degli Apocrifi, ancora una volta capace di portare in città un teatro che non si limita a raccontare, ma che entra nel profondo e lascia il segno. Vincitore di due premi UBU (migliore attore e migliore nuovo testo italiano), Davide Enia parte dalla cronaca degli anni Ottanta e dalle bombe del '92 a Palermo per costruire un racconto che è insieme personale e collettivo. Il suo punto di osservazione è quello di un bambino che vede il primo morto ammazzato a otto anni e di un adolescente che vive le stragi di Capaci e Via d’Amelio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

davide enia al teatro lucio dalla l8217autoritratto 232 il tuo
© Ilsipontino.net - Davide Enia al Teatro Lucio Dalla, l’Autoritratto è il tuo

Articoli correlati

“Autoritratto” al Teatro Camploy con Davide EniaDavide Enia, con 2 recentissimi Premi Ubu, riconoscimento tra i più prestigiosi del teatro italiano, conferiti per miglior testo italiano e migliore...

"Autoritratto": Davide Enia racconta Cosa Nostra al Teatro Nuovo Rifredi Scena ApertaVincitore dei Premi Ubu 2025 nelle categorie miglior Attore o performer e Nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica, Davide Enia racconta Cosa...

Contenuti e approfondimenti su Davide Enia

Temi più discussi: Autoritratto, scritto, diretto e interpretato da Davide Enia va in scena al teatro San Ferdinando; Davide Enia in Autoritratto; Autoritratto di Davide Enia al Teatro San Ferdinando di Napoli; Gli Altri Percorsi di Davide Enia. Un ’Autoritratto’ contro la mafia.

davide enia davide enia al teatro«Autoritratto» di Davide Enia al Teatro San Ferdinando di NapoliSull’onda del grande successo di critica e di pubblico registrato nel corso della lunga tournèe, da Milano a Roma, Piacenza, Spoleto, Firenze, Reggio Emilia, giunge ... ilmattino.it

davide enia davide enia al teatroDAVIDE ENIA Manfredonia: al ‘Dalla’ arriva Davide Enia con ‘Autoritratto’Enia costruisce un racconto intenso che parte dalla Palermo degli anni Ottanta fino alle stragi del 1992, offrendo uno sguardo personale ... statoquotidiano.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.