Il Diavolo di Hell’s Kitchen torna su Disney+ nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Avevamo lasciato un Matt Murdock alle prese con la sua maschera, una doppia identità che pesa sul volto del personaggio, approfondendone il dualismo che comporta l’essere un avvocato difensivo di giorno e un vigilante di notte nella New York di Kingpin. E proprio il ruolo di quest’utlimo è stato centrale in questo nuovo revivalsequel di quella che fu l’apprezzatissima serie Netflix. Wilson Fisk (aka Kingpin ) è ora al centro della politica newyorkese e non è più disposto a nascondere il suo radicalismo nei confronti dei supereroi. Dove eravamo rimasti?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Daredevil: Rinascita 2 – La Recensione: Hell’s Kitchen è realtà

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