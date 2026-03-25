Daredevil | Born Again make New York great again

Dopo aver conquistato il grande schermo, il Marvel Cinematic Universe si sta concentrando sulle serie televisive, con la seconda stagione di Daredevil: Born Again come uno dei progetti principali. La stagione è attesa come una delle sfide più importanti per il franchise in ambito seriale, mentre il caso Wonder Man sta attirando l’attenzione come esempio di questa nuova direzione.

Dopo un dominio pluriennale sul grande schermo, possibile che il Marvel Cinematic Universe stia mostrando di esser ancora un universo delle idee nel comparto seriale? Se il caso Wonder Man sembra andare in questa direzione, la prova del fuoco era la seconda stagione di Daredevil: Born Again. Una rinascita che non era attesa solo per il Diavolo Custode, ma anche per un franchise sempre più annaspante, che nel vigilante di Hell’s Kitchen ha visto un’occasione per dare un segnale importante. Sin dalla prima stagione di Daredevil: Born Again ci si è resi conto di come fossimo davanti a un prodotto che scardina ogni gabbia di Disney Plus. La... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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