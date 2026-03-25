A Carpi è stata inaugurata la mostra intitolata “Out at sea”, un’esposizione che presenta immagini e suoni legati alle operazioni di soccorso in mare. La fotografa e il sound designer hanno partecipato a missioni a bordo di tre navi umanitarie per realizzare il progetto, che si compone di fotografie e registrazioni sonore provenienti direttamente dal luogo degli interventi.

Dare suono e immagini tangibili al soccorso in mare. È il progetto che la fotografa Maria Giulia Trombini e il sound designer Agostino Rocca hanno curato salendo a bordo delle navi Humanity 1, Sea-Watch 5 e Sea-Eye 4 per documentare le missioni umanitarie in mare e che ha dato vita alla mostra "Out at sea", allestita da sabato 28 marzo nella sala ex Poste, nel cortile d’onore di Palazzo dei Pio. A introdurla, sabato mattina all’Auditorium Loria è in programma un incontro con il giornalista Luca Misculin, autore del saggio "Mare Aperto" e del podcast "La nave", Sara Podetti della Ong Sos Humanity e Rachele Giorgi della Ong Sea-Watch. L’incontro inizia alle 10. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Dare suono al soccorso in mare, a Carpi apre la mostra “Out at sea”

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